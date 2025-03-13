الخميس 13 مارس 2025
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رياضة

إحصائيات دور الـ16 بدوري الأبطال، آرسنال الأقوى هجوما ورقم مميز لـ بايرن ميونخ

آرسنال
آرسنال

شهدت مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، العديد من الأرقام والإحصائيات قبل انطلاق دور ربع النهائي من البطولة الأوروبية الأقوى.

أرقام وإحصائيات من دوري أبطال أوروبا 

كان أبرز الأرقام تسجيل آرسنال العدد الأكبر من الأهداف في هذا الدور، فيما استطاع بايرن ميونخ الألماني أن يسجل رقمًا مميزًا كونه الوحيد الذي لم تتلق شباكه أي أهداف خلال هذا الدور ذهابًا وإيابًا.


وشهدت مباريات هذا الدور إجمالًا تسجيل 41 هدفًا، وكان فريق آرسنال الأقوى هجومًا بعدما سجل 9 أهداف في مرمى إيندهوفن الهولندي بفوزه ذهابًا 7-1، وتعادله إيابًا 2-2، وكان بايرن ميونخ الألماني الفريق الوحيد الذي حافظ على شباكه نظيفة في المباراتين بالفوز 3-0 ذهابًا، و2-0، إيابًا.

 

يلتقي في دور ربع النهائي الذي يقام في أبريل المقبل كل من بايرن ميونخ الألماني مع إنتر الإيطالي، وبرشلونة الإسباني مع بروسيا دورتموند الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي مع أستون فيلا الإنجليزي، وآرسنال الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني.

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