تيري هنري: محمد صلاح يقدم موسمًا استثنائيًّا لكن هذا اللاعب الأحق بالكرة الذهبية

يرى الفرنسي تيري هنري لاعب آرسنال وبرشلونة السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول يقدم موسم استثنائي في الدوري الإنجليزي ولكن البرازيلي رافينيا هو الأحق بالفوز بالكرة الذهبية.

وقال هنري في تصريحات تلفزيونية: “محمد صلاح وهاري كين من بين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، إلى جانب عثمان ديمبلي. حسم جائزة الكرة الذهبية يعتمد على الأداء في دوري الأبطال إلى جانب التتويج بلقب الدوري المحلي، رافينيا سجل عددًا كبيرًا من الأهداف، ومن بينها ركلة جزاء واحدة فقط لذلك بالنسبة لي، رافينيا هو الأوفر حظًا حاليًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية”.

ويبدو أن المصائب لا تأتي فرادى على محمد صلاح، فبعد صاعقة وداع ليفربول لدوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان بضربات الترجيح بنتيجة 1-4، وفقدان الفرعون المصري ورقة قوية لنيل جائزة الكرة الذهبية، جاء تقييم وإحصائيات المباراة لتشكل صدمة جديدة لمو صلاح حيث أكدت أن النجم المصري، لم يقدم المستوى المنتظر منه في لقاء سان جيرمان الفرنسي مساء الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول على يد ضيفه باريس سان جيرمان بهدف دون رد على ملعب "آنفيلد" قبل أن يودع البطولة بضربات الترجيح بنتيجة 1-4.

وكان ليفربول فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله هارفي إليوت ولكن باريس سان جيرمان نجح في التعويض إيابًا.

كارثة تقييم أداء محمد صلاح

وعودة إلى الإحصائيات والتقييم حيث أظهرت أداءً باهتًا وتقييمًا ضعيفًا لمحمد صلاح في مباراة باريس سان جيرمان.



وبحسب موقع SOFA SCORE فإن محمد صلاح حصل على تقييم 7.4 خلال مباراة باريس بينما تألق أكثر من لاعب في صفوف فريقه على رأسهم الحارس أليسون الذي نال تقييمه (8.4).

وجاء ابتعاد صلاح عن مستواه في ظل تفوق واضح للظهير الأيسر نونو مينديز نجم باريس سان جيرمان الذي نال تقييما (7.9).

ولعب صلاح المباراة بالكامل ولم يسجل أو يصنع واكتفى بالتسجيل في ضربات الترجيح.

كما أشارت الإحصائيات إلى أن صلاح قدم 40 تمريرة صحيحة من أصل 54، وأرسل صلاح 5 كرات عرضية كلها غير صحيحة كما أنه لم يرسل أي كرات طولية.

وسدد اللاعب المصري مرة واحدة تجاه مرمى باريس سان جيرمان بجانب محاولتين خارج المرمى وراوغ 3 مرات بطريقة صحيحة من أصل 6 بخلاف خسارته 7 صراعات ثنائية من أصل 12.

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