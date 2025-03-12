محافظ الجيزة يجري جولة تفقدية بمشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة

في إطار الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي لمشروع تطوير المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة، قام مستشارا رئيس الجمهورية للتنمية المحلية والشؤون الاقتصادية، برفقة محافظ الجيزة وعدد من المسؤولين، بجولة تفقدية لمتابعة معدلات الإنجاز وضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير.

متابعة دقيقة لأعمال التطوير

شارك في الجولة اللواء أ. ح دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين عن المشروع.

وأكد اللواء خالد فودة خلال الجولة حرص السيد رئيس الجمهورية على تحقيق نقلة نوعية في تطوير منطقة الأهرامات، بما يضمن تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية مستدامة. كما شدد على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية في التنفيذ، مع المتابعة المستمرة ميدانيًا لضمان سرعة إنجاز المهام الموكلة لكل جهة.

محاور التطوير الرئيسية

واستعرض محافظ الجيزة خلال الجولة تطورات الأعمال الجارية، والتي تشمل تحسين شبكة الطرق والمحاور المؤدية للمنطقة الأثرية، مثل محوري المريوطية والمنصورية، والطريق السياحي، وطريق الفيوم، بالإضافة إلى تطوير الطريق الدائري القوس الشمالي والجنوبي، وطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

كما سيتم رفع كفاءة البنية التحتية، بما يشمل تطوير طريق كفر الجبل، وتنفيذ مشروعات الإسطبلات الحضارية، وتحسين الرؤية البصرية للموقع الأثري، مع ضمان التناسق المعماري في المنطقة المحيطة.



تجربة متكاملة للزائرين

وحرص المسؤولون خلال الجولة على محاكاة تجربة زيارة المنطقة الأثرية، بدءًا من المدخل الجديد، مرورًا بمحطات الأتوبيسات الكهربائية، وساحات البانوراما، والمناطق التجارية والاستثمارية، وصولًا إلى المزارات الأثرية ومسارات التريض.

كما استمع الحضور إلى عرض تفصيلي من الشركة المنفذة حول مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز، وخطط التشغيل التجريبي.

تنسيق حكومي لدعم التشغيل التجريبي

رافق الجولة مسؤولو وزارات السياحة والآثار، والتخطيط، والتنمية المحلية، والداخلية، والنقل، بالإضافة إلى ممثلي شركة أوراسكوم بيراميدز المسؤولة عن إدارة وتشغيل المنطقة الأثرية، كما شارك في الجولة عدد من قيادات محافظة الجيزة، من بينهم الدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وعزة وهدان مدير إدارة السياحة بالجيزة.

تأتي هذه الجهود في إطار التطوير الشامل للمنطقة الأثرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعزيز القطاع السياحي، وتوفير تجربة متكاملة للزوار وفق أعلى المعايير العالمية.

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