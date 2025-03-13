ليالي رمضان، السامر يستضيف عروض وأغاني 3 فرق فنية اليوم

يشهد مسرح السامر، في التاسعة مساء اليوم الخميس، مجموعة متنوعة من العروض الفنية ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، وتقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية

وتقام الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

ويتضمن برنامج اليوم فقرات مميزة تنطلق مع باقة من الأغاني الطربية والتراثية تشدو بها الفرقة المصرية للموسيقى والغناء، بقيادة المايسترو الدكتور مازن دراز، يعقبها عرضا فنيا لفرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد واصف.

وتختتم مع عرض فني لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة المايسترو عزت بسيوني.

فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بالسامر، تنفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية ممثلة في الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للموسيقى، والإدارة العامة للفنون الشعبية، والإدارة العامة للتسويق والمبيعات.

تقدم الفعاليات بالمجان، وتستمر حتى الجمعة ٢١ رمضان، ويصاحبها معرض للكتب والمنتجات الحرفية، من خلال الإدارة العامة للتسويق والمبيعات بهدف تقديم تجربة ثقافية وفنية تعكس أجواء الشهر الفضيل وتعزز التراث المصري الأصيل.

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