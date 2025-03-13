بدء تفعيل تطبيق “دقق” لخدمات التدقيق اللغوي بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، التابعة لمحافظة قنا، عن بدء تفعيل استخدام تطبيق “دقِّق” لخدمات التدقيق اللغوي والذي يهدف إلى تقديم خدمات وحدة الخدمة العامة للتدقيق اللغوي بكلية الآداب بطريقة إلكترونية حديثة.

تقديم الخدمات الأكاديمية واللغوية

ويعد التطبيق نقلة نوعية في تقديم خدمات المراجعة اللغوية وتدقيق الرسائل العلمية، البحوث، والمؤلفات باللغة العربية، وبما يسهم في تعزيز جودة الإنتاج الأكاديمي وتحقيق أهداف التحول الرقمي في الجامعة.

وأضاف "عكاوي" أن هذه الخطوة تأتى ضمن خطة الجامعة الشاملة لأتمته مراكزها ووحداتها، تأكيدًا على التزامها بالريادة في تقديم الخدمات الأكاديمية واللغوية بأساليب مبتكرة ومواكبة للتطورات التقنية.

ويتم الدخول على التطبيق من خلال الرابط التالي:

http://app.svu.edu.eg/check_ar/login.aspx

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