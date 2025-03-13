انهيار منزل دون وقوع إصابات في قنا

شهدت منطقة سفينة بمحافظة قنا، في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس انهيار منزل مهجور مكون من 4 طوابق، ومن الطوب اللبن آيل للسقوط بدائرة بندر قنا، والعناية الإلهية أنقذت المواطنين.

انهيار منزل في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بانهيار منزل آيل للسقوط في شارع سفينة بمدينة قنا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة وتبين انهيار منزل آيل للسقوط ومبني من الطوب اللبن وغير مأهول بالسكان في شارع سفينة بندر قنا دون وقوع أي إصابات بشرية.

تم إزالة العوالق من الشارع وفتح الطريق مرة أخرى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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