النيابة تستمع لأقوال ضحية لص سرقة الحقائب من السيارات بالساحل

استمعت نيابة الساحل لأقوال سيدة سرق عاطل حقيبة ملكها من داخل سياراتها بدائرة قسم شرطة الساحل.

وتعرفت المجني عليها على الحقيبة واتهمت المتهم بسرقتها ورفضت التنازل عن القضية.

كان قد تلقي قسم شرطة الساحل بلاغا من إحدى السيدات يفيد بسرقة حقيبة يدها من داخل سيارتها أثناء توقفها بأحد شوارع الساحل، وعلى الفور شكلت المباحث فريق تحري، وبإجراء التحريات تبين أن عاطلا له معلومات جنائية وراء ارتكاب الواقعة، وباستصدار إذن من النيابة العامة نجحت قوات مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم.



وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، وتم بإرشاده ضبط الحقيبة المسروقة، وأرشد عن المسروقات التي كانت بداخلها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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