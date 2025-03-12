الأربعاء 12 مارس 2025
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حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة حقيبة سيدة من سيارتها بالساحل

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الساحل بحبس عاطل بتهمة سرقة حقيبة ملك سيدة من داخل سياراتها بدائرة قسم شرطة الساحل 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية حول الواقعة.

تلقي قسم شرطة الساحل بلاغا من إحدى السيدات تفيد بسرقة حقيبة يدها من داخل سيارتها اثناء توقفها باحد شوارع الساحل، وعلي الفور شكلت المباحث فريق تحري، وباجراء التحريات تبين ان عاطل له معلومات جنائية وراء ارتكاب الواقعة، وباستصدار إذن من النيابة العامة نجحت قوات مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة وتم بارشاده ضبط الحقيبة المسروقة، وأرشد عن المسروقات التي كانت بداخلها .
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الساحل قسم شرطة الساحل النيابة العامة

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