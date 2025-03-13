لقاء حواري بـ"نوعية جنوب الوادي" عن الإنترنت المظلم والمراهنات الإلكترونية

نظم نادي العلوم بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، بـ جامعة جنوب الوادي، لقاءً حواريا تحت عنوان الإنترنت المظلم والمراهنات الإلكترونية بكلية التربية النوعية تحت إشراف الدكتور عمرو عبد القادر عميد الكلية، وذلك فى إطار حرص جامعة جنوب الوادى بقيادة الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة على رفع الوعى الثقافى والعلمى لطلاب الجامعة.

مخاطر الإنترنت المظلم على الشباب

وأدار اللقاء الدكتور محمود محمد حسين الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بحضور كل من الدكتور عمرو عبد القادر عميد كلية التربية النوعية ومحمد وليد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب وبهاء الرواي أمين كلية التربية النوعية ومهندسة رانيا انيس عزمي مدير نادي العلوم وياسر محمد مصطفي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وتناولت الندوة مخاطر الانترنت المظلم والذي يخفى جوانب غير قانونية وأخلاقية تمثل خطر كبير على الشباب مما يؤثر على سلامة وأمن المجتمع، وكذلك ضرورة تجنب المراهنات والتى تعرض صاحبها للمسائلة القانونية والأخلاقية.

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