الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يناقش تنفيذ مشروعات بيئية لتعزيز الاستدامة والتنمية الخضراء

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا

 عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تنفيذ عدد من المشروعات التابعة لمبادرة "قنا صديقة للبيئة"، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة أماني صلاح، مدير شئون البيئة بالمحافظة، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار جهود محافظة قنا لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية الخضراء.

 

الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا

 وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المشروعات المقترح تنفيذها ضمن المبادرة، والتي تضمنت تحويل مبنى الديوان العام للمحافظة، ومبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا من الاعتماد على الكهرباء إلى العمل بالطاقة الشمسية، حيث وجّه المحافظ بتجهيز كراسة الشروط والمواصفات لطرحها أمام الشركات المنفذة، كما تم استعراض بعض الدراسات التي أُجريت لتحديد محاور العمل على تحويل محافظة قنا إلى محافظة صديقة للبيئة، تمهيدًا لوضعها موضع التنفيذ.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا أن محاور تنفيذ المبادرة تشمل توفير المزيد من المساحات الخضراء، وتطوير المشاتل باستخدام أحدث أصناف الشتلات الموفرة للمياه، بالإضافة إلى إنارة عدد من أعمدة شوارع المدينة بالطاقة الشمسية، كما تتضمن المبادرة التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، وإدارة المخلفات بشكل مستدام، فضلًا عن دعم وسائل النقل المستدام من خلال تشجيع استخدام الدراجات والمشي، والاعتماد على وسائل النقل العام، والحد من استخدام السيارات الخاصة، إلى جانب التوسع في تطبيق معايير البناء الأخضر وزيادة المساحات المزروعة بالأشجار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا محافظة قنا قنا مدينة قنا محافظ قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يشيد بأمانة مسعفين أعادا 227 ألفا و700 جنيه لصاحبها في حادث نجع حمادي

محافظ قنا يشارك مائدة الإفطار الجماعي للوحدة المحلية بمدينة نقادة

مختل نفسيا السبب، تفاصيل إصابة مسن بطلقات نارية وشاب بآلة حادة في قنا

إصابة مُسن بطلقات نارية وشاب بطعنات آلة حادة في قنا

الأكثر قراءة

حقيقة تراجع الأهلي عن قرار الانسحاب من الدوري

زغلول صيام يكتب: غاب القانون فانتشرت الفوضى في كرة القدم المصرية.. ليس من صلاحيات مجلس الخطيب قرارانسحاب الأهلي من الدوري!

سر غضب الخطيب واتخاذه قرارًا بعدم خوض مباراة القمة بحكام مصريين

حقيقة اجتماع الخطيب ووزير الرياضة لحل أزمة مباراة القمة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

من بينها ديانة رئيس الجمهورية.. أبرز مواد مسودة الإعلان الدستوري في سوريا (إنفوجراف)

هل النوم طوال نهار رمضان ينقص من أجر الصيام؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 13-3-2025 ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

صينية تستنسخ كلبها مقابل 22 ألف دولار، ما القصة؟

بدأت بلهب أخضر من أغطية الصرف الصحي، انفجار يهز جامعة تكساس الأمريكية (فيديو)

بحيلة ماكرة، إنقاذ شاب احتجزته زوجة والده في المنزل 20 عاما

مصيرهما في رقبة ماسك، خيبة أمل لرائدي فضاء عالقين بعد إرجاء إطلاق مركبة سبايس إكس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق؟

تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 13-3-2025

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأربعاء 12/3/2025

المزيد

انفوجراف

من بينها ديانة رئيس الجمهورية.. أبرز مواد مسودة الإعلان الدستوري في سوريا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، فتح مكة بقيادة رسول الله وتحطيم الأصنام حول الكعبة

هل النوم طوال نهار رمضان ينقص من أجر الصيام؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

“والشُّهداء عند ربِّهم لهم أَجرهم ونورهم”، الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية