الخميس 13 مارس 2025
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موعد انتهاء امتحانات شهر مارس 2025

طلاب صفوف النقل
طلاب صفوف النقل

 يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن موعد انتهاء امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب صفوف النقل بالعام الدراسي 2024-2025.

امتحانات شهر مارس 2025

وأعلنت مديريات التربية والتعليم أنه من المقرر أن تنتهي المدارس من إجراءات عقد امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب صفوف النقل يوم الأحد القادم.

انتظام امتحانات شهر مارس 2025 في جميع المدارس

وكانت قد انطلقت يوم الأحد الماضي الموافق 9 مارس 2025 امتحانات شهر مارس 2025، وفقا للجداول المعلنة في المديريات والإدارات التعليمية والمدارس.

وأكدت المديريات انتظام امتحانات شهر مارس 2025 في جميع المدارس بلا شكاوى، مع الالتزام بتعليمات وقرارات وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت مديريات التربية والتعليم، أن نسب حضور الطلاب في المدارس مرتفعة بالتزامن مع امتحانات شهر مارس، مشيرة إلى أنه يتم تسجيل الغياب يوميا.

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ونبهت مديريات التربية والتعليم على جميع الطلاب وأولياء الأمور بالالتزام بالمواعيد المحددة والاستعداد الجيد للامتحانات لضمان تحقيق أفضل النتائج.

كما أكدت ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من المدارس لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وانتظام.

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امتحانات شهر مارس 2025 امتحانات شهر مارس صفوف النقل مديريات التربية والتعليم

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