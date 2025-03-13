تجديد حبس شخص بتهمة إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس شخص بتهمة إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين بدائرة القسم 15 يوما على ذمة التحقيق.

نصب على المواطنين بزعم منح شهادات دراسية بمدينة نصر

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة في مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية "على خلاف الحقيقة".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوبة للكيان – عدد استمارات تسجيل منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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