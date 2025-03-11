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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في السلام

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة السلام بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية بمدينة السلام نشب بها حريق دون وقوع أي إصابات لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

حريق شقة بالسلام 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة  بسيارات إطفاء لمكان الحريق.
وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام غرفة عمليات شرطة النجدة النيابة العامة

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