الثلاثاء 11 مارس 2025
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حوادث

حبس راكب حاول تهريب حشيش وأفيون في مطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

أمرت نيابة النزهة بحبس راكب حاول تهريب كمية من مخدري الحشيش والافيون في مطار القاهرة الدولي، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.


محاولة تهريب حشيش وأفيون فى مطار القاهرة

البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة)، وبحوزته كمية من مخدري الحشيش والأفيون مخبأة داخل ملابسه وإحدى حقائبه، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد تهريب المواد المخدرة المضبوطة والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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نيابة النزهة الحشيش الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة القاهرة

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