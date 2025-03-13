الخميس 13 مارس 2025
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اقتصاد

وزيرا الاستثمار والزراعة يترأسان اجتماع لجنة تنظيم تصدير البطاطس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ترأس  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لأول مرة، لجنة تنظيم تصدير البطاطس، بحضور عدد من المصدرين.

تلبية متطلبات الدول المستوردة

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة القرار الوزاري المشترك رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إنتاج وفحص وتنظيم تصدير البطاطس والقواعد المعمول بها في التصدير وذلك لضمان تلبية متطلبات الدول المستوردة ونفاذ صادرات مصر الزراعية إلى دول العالم المختلفة.

وضع مصر على رأس الدول المصدرة للبطاطس

كما تمت مناقشة موقف الموسم التصديري الحالي والرؤية المستقبلية لوضع مصر على رأس الدول المصدرة للبطاطس مع ضمان الجودة المعروفة عن المنتج المصري.

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ضرورة وضع رؤية مستقبلية خلال ثلاث الي أربع سنوات تضمن وضع إطار لتسهيل عملية الاستثمار وضمان تعزيز التبادل التجاري مع مختلف دول العالم وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي على أن تتوافق كافة الوزارات والجهات المعنية على هذه الرؤية.

دراسة إنشاء نظام تتبع كامل للبطاطس 

ومن جانبه وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بدراسة إنشاء نظام تتبع كامل للبطاطس بداية من التقاوي وحتى المنتجات المصنعة من البطاطس، كما شدد على عدم التهاون مع أي ممارسات خاطئة من بعض الشركات والتي قد تؤثر على سمعة الصادرات الزراعية المصرية من محصول البطاطس الذي يأتي في المرتبة الثانية للصادرات بعد الموالح.

وأكد الوزيران ضرورة وضع رؤية مستقبلية للقضاء تماما على مرض العفن البنى في البطاطس بمناطق الدلتا من أجل زيادة الحصة التصديرية لمصر ودعم الاقتصاد القومي بالعملة الأجنبية.

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حضر الاجتماع النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، وعدد من المصدرين، إلى جانب الدكتورة اماني الوصال - رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، جمال عزت ـ رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، حسام كرم مدير عام المجالس التصديرية ومجالس الأعمال بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

بينما حضر من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أحمد عضام- رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور محمد المنسي - رئيس الحجر الزراعي المصري، والدكتورة نجلاء موسي بلابل - مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس بالإضافة الي ممثلي الحجر الزراعي المعنيين باللجنة والتصدير.

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