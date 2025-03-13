رئيس جامعة القاهرة يشارك في حفل الإفطار الجماعي لأسرة طلاب من أجل مصر

شارك الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، في حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الجامعة يوم أمس الأربعاء بالتعاون مع أسرة "طلاب من أجل مصر"، بساحة الحرم الجامعي.

المشاركون في حفل الإفطار الجماعي لأسرة طلاب من أجل مصر

شهد الحفل حضور عدد من قيادات التعليم العالي، من بينهم الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي.

كما شارك من قيادات جامعة القاهرة الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب عمداء الكليات، ومستشارو رئيس الجامعة، ومديرو المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس.

كما حضر الحفل أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدون، وأمناء الكليات، والمديرون العموم بمختلف الإدارات الجامعية، ومدير عام رعاية الشباب، وأمين اتحاد الطلاب ونائبته، بالإضافة إلى عدد كبير من طلاب الجامعة.

وخلال الحفل، هنأ رئيس جامعة القاهرة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالشهر الفضيل، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه الأجواء الرمضانية التي تعزز روح الترابط بين أفراد المجتمع الجامعي. وأشاد بالتنظيم المتميز للحفل، مؤكدًا أن الإفطار الجماعي يعكس روح الأسرة الواحدة ويعزز الروابط الاجتماعية بين الطلاب.

من جانبهم، عبَّر الطلاب عن سعادتهم بهذه المبادرة والأجواء المميزة، التي تعكس حرص إدارة الجامعة على تعزيز الروابط مع طلابها، معربين عن تطلعهم لاستمرار مثل هذه الفعاليات التي تساهم في ترسيخ روح الانتماء والألفة داخل المجتمع الجامعي.

وعقب الإفطار، استمتع الحضور بأمسية رمضانية، تخللتها فقرات فنية متنوعة قدمها كورال جامعة القاهرة، حيث لاقت العروض تفاعلًا كبيرًا وأضفت أجواء احتفالية مبهجة على الحفل.

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