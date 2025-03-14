الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات التنموية والسكنية بالعاشر من رمضان

مسئولو الاسكان،فيتو
مسئولو الاسكان،فيتو

أجرى المهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، جولة تفقدية موسعة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك لمتابعة سير العمل في المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها.


رافقه خلال الجولة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز المدينة، والمهندس أحمد شوقي من قطاع التنمية والإنشاءات بالهيئة، والمهندس محمد العزوني، نائب رئيس الجهاز،  والمهندس علي سليم،المشرف على المحطات،والمهندسة سمر رأفت، مدير إدارة المرافق الصناعية، بالإضافة إلى  معاوني رئيس الجهاز.


استهل الوفد جولته بتفقد المنطقة الصناعية الثالثة ومنطقة البرك، حيث تم الوقوف على معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الداعمة للقطاع الصناعي. كما شملت الجولة زيارة محطة مياه الشرب بقدرة 600 ألف م³/يوم (المرحلة الثانية)، لمتابعة سير العمل والتأكد من جاهزية المحطة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للتوسعات العمرانية والصناعية بالمدينة.


وخلال الجولة، تابع الوفد معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة، حيث تفقدوا مشروع "سكن لكل المصريين" بحي شرقي الأندلس، الذي يضم ١٢٥ عمارة بإجمالي ٣٠٠٠ وحدة سكنية بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا للوحدة، حيث بلغت نسبة الإنجاز ٩٨%، ومشروع "الإسكان الأخضر" بحدائق العاشر، والذي يضم ١٠٩ عمارات توفر ٢١٣٠وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين ٧٥ و٩٠ مترًا مربعًا، وبلغت نسبة الإنجاز ٥٧%، ومشروع الإسكان المتوسط بمنطقة الخدمات الإقليمية، الذي يضم ٦٨ عمارة بإجمالي ١٦٣٢ وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين ١٠٠و١٢٠مترًا مربعًا، بنسبة إنجاز ٩١%.
وخلال الجولة، شدد المهندس كمال بهجات على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الجهود والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة، لضمان تسليم المشروعات وفق المخطط الزمني والاستفادة منها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


تأتي هذه الجولة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان، بضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات التنموية والسكنية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة بمدينة العاشر من رمضان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رئيس هيئة المجتمعات العمرانية نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الأكثر قراءة

بعد تلقيها استغاثات، محافظة الإسكندرية تكشف تفاصيل أعمال التنقيب عن الآثار بـ كرموز

بعد إعلانها الانفصال عن زوجها، رحمة أحمد تتصدر الترند

الأرصاد تحذر من نشاط للرياح المثيرة للاتربة غدا على هذه المناطق

بالأيدي والأرجل، تفاصيل اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بالضرب المبرح في البحيرة

قرار عاجل من محافظ البحيرة بشأن اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بالضرب المبرح

"إنتي منافقة"، نجلاء بدر تصدم بسمة وهبة وتحرجها على الهواء (فيديو)

صرف تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025 بالزيادة الجديدة غدًا

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

تراتيل وصراخ، راكب يثير الذعر على متن طائرة أمريكية ويعتدي على طاقمها

برسائل الترحيب والجرافتي وعلم فلسطين، المطرية تتزين استعدادا لحفل الفطار الجماعي السنوي (صور)

بسبب حديثه عن خلق الله، متحول جنسيا يشهر مسدسه في وجه واعظ بأمريكا (فيديو)

أناقة تجمع بين الأصالة والحداثة، إطلالة ساحرة للملكة رانيا في شهر رمضان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 14/ 3/ 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

معاوية.. سيرة مؤسس الدولة الأموية من كاتب الوحي حتى أول ملك في الإسلام (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، أم سلمة أول مهاجرة وآخر من تُوُفِّي من أمهات المؤمنين

تفسير رؤية صلاة العشاء في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

معجزات الرسول، الله يبر بقسم النبي

المزيد
الجريدة الرسمية