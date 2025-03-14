نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات التنموية والسكنية بالعاشر من رمضان

أجرى المهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، جولة تفقدية موسعة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك لمتابعة سير العمل في المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها.



رافقه خلال الجولة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز المدينة، والمهندس أحمد شوقي من قطاع التنمية والإنشاءات بالهيئة، والمهندس محمد العزوني، نائب رئيس الجهاز، والمهندس علي سليم،المشرف على المحطات،والمهندسة سمر رأفت، مدير إدارة المرافق الصناعية، بالإضافة إلى معاوني رئيس الجهاز.



استهل الوفد جولته بتفقد المنطقة الصناعية الثالثة ومنطقة البرك، حيث تم الوقوف على معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الداعمة للقطاع الصناعي. كما شملت الجولة زيارة محطة مياه الشرب بقدرة 600 ألف م³/يوم (المرحلة الثانية)، لمتابعة سير العمل والتأكد من جاهزية المحطة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للتوسعات العمرانية والصناعية بالمدينة.



وخلال الجولة، تابع الوفد معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة، حيث تفقدوا مشروع "سكن لكل المصريين" بحي شرقي الأندلس، الذي يضم ١٢٥ عمارة بإجمالي ٣٠٠٠ وحدة سكنية بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا للوحدة، حيث بلغت نسبة الإنجاز ٩٨%، ومشروع "الإسكان الأخضر" بحدائق العاشر، والذي يضم ١٠٩ عمارات توفر ٢١٣٠وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين ٧٥ و٩٠ مترًا مربعًا، وبلغت نسبة الإنجاز ٥٧%، ومشروع الإسكان المتوسط بمنطقة الخدمات الإقليمية، الذي يضم ٦٨ عمارة بإجمالي ١٦٣٢ وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين ١٠٠و١٢٠مترًا مربعًا، بنسبة إنجاز ٩١%.

وخلال الجولة، شدد المهندس كمال بهجات على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الجهود والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة، لضمان تسليم المشروعات وفق المخطط الزمني والاستفادة منها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



تأتي هذه الجولة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان، بضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات التنموية والسكنية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة بمدينة العاشر من رمضان.

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