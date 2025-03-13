مسلسل أثينا لـ ريهام حجاج، موعد عرض الحلقة 13

مسلسلات رمضان 2025 ، تعرض الحلقة 13 من مسلسل أثينا اليوم الأربعاء عبر قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، والإعادة 1:15 مساء.

وتبدأ أحداث الحلقة 11 من مسلسل أثينا بدخول أحمد مجدي -الذي يلعب شخصية يوسف- المستشفى بعد الاعتداء عليه من قبل أحد رجال الأعمال.

وتواجه سوسن بدر نجلها نبيل عيسي بأنه شخص مريض ولابد من علاجه، ولا يستطيع تحمل المسئولية، ولا يعرف كيف يدير شئون حياته، وتقنعه أن يذهب للمصحة لمدة أسبوع واحد.

وتعتذر نادين لخطيبها السابق أحمد مجدي عن أنها تركته قبل ذلك، وتعترف بخطئها في هذا الأمر، وتبدأ في التقرب منه.

ويعترف لداليدا بحبه لها وتطلب منه عدم تركها بمفردها لأنها تخاف من قضاء الوقت بمفردها، وتحاول نادين التحقق من الفيديوهات التي تخص شقيقتها مي.

الحلقة 10 من مسلسل أثينا

وشهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل أثينا مشادة كلامية بين نادين وحبيبها السابق بسبب عدم وقوفه بجانب صديق له وقرر فضحها على السوشيال ميديا.

ويقوم نبيل عيسي بكشف سر نادين وأنها لم تحصل علي دبلومة إعلام وصحافة التحقيقات من الخارج كما قالت، ويؤكد لها أنه تركها تعمل في الجامعة لأنهم يريدون صحفية لديها خبرات عملية وليست نظرية فقط.

وتقوم زوجة والد نادين التي تلعب دورها سلوي محمد علي لأنها لم تجد أي شخص تتحدث معه عن شقيقتها مي، وتتذكر عن طريق الفلاش باك ما حدث لها أثناء تغطيتها للحرب.

وتظهر الحلقة 10 من أحداث مسلسل أثينا أن هشام خطاب وراء برنامج أثينا ويقوم بمراسلته ومعرفته.كل شىء يريدها، كما يتم الاعتداء علي يوسف وسرقة جميع الهاردات الخاصة به.

ويتم إنتشار فيديو من الحساب الرسمي لمي تؤكد خلاله أنها تعاني من اكتئاب حاد، وأنها تريد الانتحار لتذهب لحبيبها محمود.

وتقوم الدكتورة إيمان "سوسن بدر" بدخول ابنها لمصحة علاج الإدمان بسبب تناوله المخدرات، وأنها تخاف من الفضيحة التي تلحق بيهم.

الحلقة الحلقة التاسعة من مسلسل أثينا

وشهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل أثينا، بحث نادين عن خيوط جديدة لبرنامج أثينا، وتلتقي بإحدى الطالبات المسئولين عن البرنامج.

بينما تقوم إيمان السعداوي "سوسن بدر" باتهام مروان بأنه من قام بتسريب وسرقة الامتحانات، وتتفق مع والد مروان أن يدفع أموال كثيرة كى لا يتم وقف نجله عن دخول الجامعة، بينما تظهر فيديوهات جديدة لمحمود الذي أنهى حياته في أول حلقة من العمل، وهو يؤكد لمي أن هناك تضحيات كثيرة.

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