جيب تستعد لإطلاق "كومباس" بالأسواق الأوروبية

تستعد جيب لطرح الجيل الجديد من سيارتها "كومباس" بالأسواق الأوروبية بعد الانتهاء من إنتاجها داخل مصنع ميلفي بإيطاليا، وتنتمي السيارة إلى الفئات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وأكدت شركة جيب، أن الجيل الجديد كليًّا من "جيب كومباس" سيتم الكشف عنه عالميًّا في أوروبا هذا الربيع، وفي خطوة تعكس التزام جيب بالابتكار والجودة، سينطلق إنتاج الطراز الجديد هذا العام في مصنع ميلفي بإيطاليا، حيث تم التقاط الصور الرسمية التي تم الكشف عنها اليوم.

تعرف على مواصفات الجيل الجديد من سيارات جيب

وتأتي جيب كومباس الجديدة بمجموعة واسعة من خيارات المحركات لتلبية احتياجات مختلف العملاء، بما في ذلك:



• محرك هايبرد خفيف (e-Hybrid).

• محرك هايبرد قابل للشحن (e-Hybrid Plug-in).

• إصدار كهربائي بالكامل.

كما سيتوفر نظام الدفع الرباعي في بعض الطرازات، مما يضمن لمحبي جيب تجربة قيادة استثنائية تلبي تطلعاتهم، مع قدرات لا تضاهى وأداء فائق وتقنيات متطورة في فئته، كما عززت جيب مكانتها كعلامة رائدة عالميًّا في عالم السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مقدمةً سيارات تتمتع بأداء أسطوري على الطرق الوعرة، وتقنيات متقدمة، ومرونة استثنائية لعشاق المغامرات.



ومن خلال الجمع بين محركات الاحتراق الداخلي والتكنولوجيا الهجينة والكهربائية بالكامل، تقدم جيب لعملائها تجربة قيادة متطورة تتماشى مع معايير الاستدامة والابتكار. كما تؤكد جيب التزامها برضا العملاء عبر برنامج، Jeep Wave الذي يوفر خدمات متميزة ودعمًا على مدار الساعة، مما يعزز تجربة الملكية الفاخرة.

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