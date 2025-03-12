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خارج الحدود

حماس تحذر من عواقب قطع المساعدات الإنسانية عن غزة

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)،  إن استمرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة منذ أكثر من 16 شهرا جريمة حرب تنذر بوقوع كارثة تعطيش في القطاع.

حماس تحذر من عواقب قطع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة 

وأضافت حركة حماس في بيان اليوم الأربعاء: استخدام الماء والغذاء سلاحا يمثل تصعيدا خطيرا ضمن خطوات ممنهجة لتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

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وتابعت: حكومة الإرهابي بنيامين نتنياهو تواصل ارتكاب جريمة عقاب جماعي غير مسبوقة بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.

واستطردت: قطع المياه والكهرباء ومنع دخول الغذاء والإغاثة لليوم الـ11 يمثل خرقا جسيما لاتفاق وقف إطلاق النار.

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حماس قطاع غزة نتنياهو

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