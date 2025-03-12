معاوية الحلقة 12، استشهاد عثمان بن عفان ومعاوية يحمل قميصه الملطخ بالدماء ويتوعد بالثأر

مسلسل معاوية الحلقة 12، شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "معاوية" والذي يتناول سيرة وحياة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أحداثا عديدة، حيث تبدأ بتمكن عدد من دعاة الفتنة من قتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه في داره وهو يقرأ القرآن الكريم.

مسلسل معاوية الحلقة 12

كما تقطع أصابع زوجته نائلة بنت الفرافصة على يد دعاة الفتنة وهي تحاول الدفاع عن زوجها الخليفة، وتتساقط دماء عثمان على قوله تعالى "فسيكفيكهم الله"، لتبدأ الأحداث في التسارع شيئا فشيئا.

قميص عثمان

وترسل نائلة قميص عثمان الملطخ بدمائه رفقة أصابعها التي قطعت، إلى معاوية مع رسالة مؤثرة عما جرى للخليفة من غدر دعاة الفتنة، لتنهمر دماء معاوية وهو يقرأ الرسالة، ويتوعد بالأخذ بالثأر من قتلة عثمان.

ويحمل معاوية قميص عثمان الملطخ بالدماء ويتحدث في مجلسه مع كبار رجال إمارته بالشام، وكبار بني أمية، ويتعهد الجميع على الأخذ بالثأر من القتلة، ويوكلون عنهم معاوية باعتباره ولي الدم ليقوم على ذلك.

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