مائدة جبر الخواطر، أكبر موائد الرحمن في بحري بالإسكندرية تستقبل 1000 صائم يوميًا (صور)

في قلب الإسكندرية، حيث يتلاقى عبق التاريخ مع نسمات البحر المتوسط، وتتجلى أروع صور التكافل الاجتماعي في شهر رمضان المبارك. "مائدة جبر الخواطر" في حي الجمرك، ليست مجرد مائدة إفطار، بل هي ملحمة إنسانية، قصة تروي عن العطاء والتراحم، عن قلوب تجتمع لتصنع فرحة الصائمين.

ملحمة إنسانية تمتد لأكثر من 100 متر

على امتداد يزيد على 100 متر، أمام سور ميناء الإسكندرية عند باب 10، تتجسد "مائدة جبر الخواطر" كواحدة من أكبر مبادرات إفطار الصائمين في المدينة. ليست مجرد مائدة، بل هي قبلة للصائمين من أهالي المنطقة، للمغتربين الذين تركوا ديارهم، للمارة الذين يجدون فيها ملاذًا آمنًا.

أجواء رمضانية تعكس روح التضامن

مع غروب شمس كل يوم من أيام رمضان، تتزين المائدة بألوان الخير، روائح الطعام الشهي تفوح في الأجواء، وجبات متكاملة تزخر باللحوم والدجاج والخضراوات والفواكه، تمر ومشروبات رمضانية تروي ظمأ الصائمين، أجواء تضامنية تعكس روح الشهر الكريم، قلوب تتلاقى على مائدة واحدة، لا فرق بين غني وفقير، الكل سواسية أمام كرم الرحمن.

مساحات خاصة للسيدات والأرامل والمعيلات

لم تغفل المائدة عن احتياجات الجميع، فخصصت أماكن خاصة للسيدات والأرامل والمعيلات، لضمان راحتهن وخصوصيتهن خلال الإفطار، ليكون الجميع على قلب رجل واحد.

أكثر من 1000 صائم يوميًا

يؤكد الحاج محمد فاروق، منظم المائدة، أن "جبر الخواطر" تستوعب أكثر من 1000 صائم يوميًا، ليس هذا فحسب، بل يتم تجهيز وجبات خاصة وإرسالها إلى الأسر المتعففة في منازلها، ليكون الخير شاملًا، والعطاء مستمرًا.

أكبر مائدة رحمن أمام سور ميناء الأسكندرية، فيتو

"جبر الخواطر" لا يقتصر على رمضان

"جبر الخواطر" ليست مجرد مبادرة رمضانية، بل هي مشروع خيري مستدام، يستمر في تقديم الطعام للمحتاجين في مطلع كل شهر عربي، ليكون العطاء عادة، والخير دائمًا.

استقبال أسر الجمعيات وذوي الهمم

تستقبل المائدة يوميًا أسر الجمعيات وذوي الهمم من مناطق بحري والجمرك والمنشية واللبان وغيرها، لتكون ملتقى للخير، ومساحة للتكافل الاجتماعي، لتكون بحق الأكبر في نطاق حي الجمرك، وربما في المحافظة ككل، في ظل استمرار الجهود التطوعية لخدمة الصائمين طوال الشهر الكريم.

أكبر مائدة رحمن أمام سور ميناء الأسكندرية، فيتو

أكبر مائدة رحمن أمام سور ميناء الأسكندرية، فيتو

أكبر مائدة رحمن أمام سور ميناء الأسكندرية، فيتو

قصص إنسانية تتجسد على المائدة

خلف كل وجبة إفطار، قصة إنسانية، حكاية عطاء، رواية تضحية، متطوعون يقفون على خدمتهم، أيدٍ سخية تقدم الطعام، قلوب رحيمة تمسح دموع المحتاجين، "جبر الخواطر" ليست مجرد مائدة، بل هي لوحة إنسانية تتجسد فيها أسمى معاني التكافل والتراحم.

رسالة أمل في زمن التحديات

في زمن التحديات، تبعث "مائدة جبر الخواطر" رسالة أمل، تؤكد أن الخير ما زال موجودًا، وأن التكافل الاجتماعي هو صمام الأمان للمجتمع، وأن القلوب الرحيمة قادرة على تغيير الواقع، وصنع مستقبل أفضل للجميع.

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