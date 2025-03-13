الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار افاكهة اليوم بسوق العبور، تحرك مفاجئ للموز البلدي وانخفاض جديد في الخوخ

سعر الفاكهة
سعر الفاكهة

سعر الفاكهة اليوم، سجل سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، الموافق 13 مارس 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

سعر الفاكهة اليوم 

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الخميس الموافق 13 مارس 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

<strong>سعر الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة

سعر الفاكهة 

  • تراوح سعر كيلو  البرتقال البلدي من 9 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 9 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 15 إلى 21 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 4 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر اليوسفي من 15 إلى 31 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

أسعار الفاكهة

  • تراوح سعر كيمكوات «البرتقال الملكي» من 20 إلى 25 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 120 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 120 جنيها للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
<strong>سعر الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة

الفاكهة اليوم 

  1. تراوح سعر بلح رملي من 15 إلى 18 جنيهًا.
  2. تراوح سعر البلح السيوي من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر بلح ثلاجة من 15 إلى 18 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو جوافة من 15 إلى 26 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر الرمان من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
<strong>سعر الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة

 

  1. تراوح  سعر الفراولة من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر كيلو كنتالوب من 9 إلى 17 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 40 إلى 100 جنيه.
  4. تراوح سعر كيلو المانجو مستورد سوداني من 50 إلى 80 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 28 إلى 42 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو خوخ بلدي عريشي من 40 إلى 50 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
<strong>سعر الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة

سعر الكمثرى اليوم

  • تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو حرنكش من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 135 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.
  • تراوح سعر قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.

أسعار الموز اليوم

  1. تراوح سعر كيلو موز مغربي من 16 إلى 20 جنيهًا.
  2. تراوح سعر موز بلدي من 12 إلى 16 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 24 جنيهًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الفاكهة سعر الفاكهة سعر الفواكه اسعار الفواكه سعر المانجو اسعار المانجو أسعار الفراولة سعر البطيخ سعر البرتقال اسعار البرتقال سعر التفاح سعر العنب سوق العبور أسعار العنب سوق العبور اليوم سعر الموز أسعار الموز سعر التين سعر الجوافة

الأكثر قراءة

كشف ملابسات تجرد فتاة من ملابسها بمحطة مترو جامعة القاهرة

بعد تصريحات الحكومة، قيمة ما تصل إليه أسعار المنتجات البترولية مع رفع الدعم نهاية 2025

أول صور لاقتحام 4 بلطجية مائدة رحمن في الحسين والأمن يكثف جهوده لضبطهم

القبض على طرفي مشاجرة مدينة الفردوس بالجيزة عقب فيديو التعدي

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 بالصاغة، عيار 21 الآن بعد الهبوط المفاجئ

خسائر تتخطى الـ20 مليون جنيه وإصابة 5 أشخا ص في حريق سوق منفلوط والأسباب مجهولة

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو وريال مدريد يلجآن إلى ركلات الترجيح

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق منطقة السوق بمنفلوط، والأهالي: أغيثونا البيوت ولعت (فيديو)

منوعات

المزيد

مصيرهما في رقبة ماسك، خيبة أمل لرائدي فضاء عالقين بعد إرجاء إطلاق مركبة سبايس إكس

للنساء فقط في روسيا، قصة سائقات مترو موسكو

ابنة إيلون ماسك المتحولة تهاجم والدها بسبب تحديد جنسها قبل ولادتها

الكشف عن أسرار وثائق دفنها بركان عمره 2000 عام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأربعاء 12/3/2025

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2025.3.12

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأربعاء 12-3-2025

هتشترى الأرز بكام النهاردة؟

المزيد

انفوجراف

بعد خروج ليفربول.. أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

رمضان قدرك في القلوب، ابتهال مؤثر للشيخ محمد عبد السلام الحسيني (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية