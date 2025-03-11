الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الفاكهة اليوم بسوق العبور، البرقوق يتراجع 20 جنيهًا وارتفاع 3 أصناف شعبية

سعر الفاكهة اليوم،
سعر الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة اليوم، سجل  سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، الموافق 11 مارس 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

 

سعر الفاكهة اليوم 

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

<strong>سعر الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة

سعر الفاكهة 

  • تراوح سعر كيلو  البرتقال البلدي من 9 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 9 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 12 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 4 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر اليوسفي من 15 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
<strong>سعر الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة

أسعار الفاكهة

  • تراوح سعر كيمكوات «البرتقال الملكي» من 20 إلى 25 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 115 جنيهًا.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 115 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
<strong>سعر الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة

الفاكهة اليوم 

  1. تراوح سعر بلح رملي من 15 إلى 18 جنيهًا.
  2. تراوح سعر البلح السيوي من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر بلح ثلاجة من 15 إلى 18 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو جوافة من 16 إلى 24 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر الرمان من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح  سعر الفراولة من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.
  7. تراوح سعر كيلو كنتالوب من 8 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  8. تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 40 إلى 100 جنيه.
  9. تراوح سعر كيلو المانجو مستورد سوداني من 50 إلى 80 جنيهًا.
<strong>سعر الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة

أسعار الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 28 إلى 42 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو خوخ بلدي عريشي من 50 إلى 60 جنيهًا.
<strong>سعر الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة

سعر الكمثرى اليوم

  • تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو حرنكش من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 135 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.
  • تراوح سعر قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.
<strong>سعر الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة

أسعار الموز اليوم

  1. تراوح سعر كيلو موز مغربي من 16 إلى 20 جنيهًا.
  2. تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 24 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الفاكهة سعر الفاكهة سعر الفواكه اسعار الفواكه سعر المانجو اسعار المانجو أسعار الفراولة سعر البطيخ سعر البرتقال اسعار البرتقال سعر التفاح سعر العنب سوق العبور أسعار العنب سوق العبور اليوم سعر الموز أسعار الموز سعر التين سعر الجوافة

الأكثر قراءة

مصرع كومبارس وإنقاذ 4 آخرين في سقوط سيارة بترعة المريوطية أثناء عودتهم من التصوير (صور)

حريق يلتهم "كافيه" أحمد عيد عبد الملك بالدقي واللاعب يكشف حجم الخسائر

اختفى قبل الفطار ولم يؤم المصلين في التراويح، العثور على جثة طالب ثانوي داخل بئر بالأقصر

صحفي سعودي يروي تفاصيل صورة "تلبيس" ياسر عرفات الحذاء لصدام حسين (فيديو)

بعد وفاة زميلتهم، بيان جديد لطلاب طب المنوفية يكشفون عن تغيير مفاجئ في الدرجات

لحظة انتشال سيارة الكومبارسات بعد سقوطها بترعة المريوطية (فيديو)

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، تراجع الليمون 20 جنيها وقفزة غير مسبوقة للفلفل ألوان

هجوم أوكراني غير مسبوق بعشرات المسيّرات يستهدف موسكو (فيديو)

منوعات

المزيد

حاملا كرسيا ومخرجا لسانه، خروج غريب لرئيس الوزراء الكندي ترودو من البرلمان (صورة)

صحفي سعودي يروي تفاصيل صورة "تلبيس" ياسر عرفات الحذاء لصدام حسين (فيديو)

ماسك يتهم أوكرانيا بالهجوم على موقع "إكس"

إجلاء مئات العائلات في جواتيمالا بسبب بركان فويجو و30 ألف شخص في مرمى الحمم البركانية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين؟

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

القبض على مصطفى شعبان في الحلقة 9 من مسلسل حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 11 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 11 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 11 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية