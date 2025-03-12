الأربعاء 12 مارس 2025
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خارج الحدود

إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار بمستوطنة أرئيل

جنود الاحتلال،فيتو
جنود الاحتلال،فيتو

أفادت القناة الثانية عشر العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بوقوع إطلاق نار قرب مستوطنة ارئيل، أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي قبل فرار منفذ العملية.

إطلاق نار قرب مستوطنة ارئيل

وبحسب الإعلام العبري، فإن الجندي المصاب وصل بعد إطلاق النار عليه إلى المنطقة الصناعية في المستوطنة.

عملية مطاردة المشتبه به

وبدأت قوات الأمن عملية مطاردة للمشتبه به، كما تم فرض طوق أمني على المنطقة.

 

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