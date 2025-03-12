مسلسلات رمضان 2025، حسن الرداد يكشف تحديات تصوير "عقبال عندكوا"

مسلسلات رمضان 2025، أعرب الفنان حسن الرداد عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها من الجمهور والنقاد حول مسلسله الرمضاني الجديد "عقبال عندكوا"، والذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنانة إيمي سمير غانم.

وقال الرداد لـ فيتو إنه اعتمد على الاختلاف في قصص العمل لجذب الجمهور، مشيرًا إلى أنه تعرض لإرهاق كبير أثناء فترة التصوير بسبب كثافة المشاهد وتنوعها.

وأضاف الرداد: "العمل كان تحديًا كبيرًا، خاصة مع التنقل بين المواقع المختلفة ومحاولة تقديم أداء كوميدي مميز يليق بتوقعات الجمهور". كما أكد أن الفنانة دنيا سمير غانم هي الوحيدة التي يحب أن يقدم معها أعمالًا كوميدية، معتبرًا أنها "لا منافس لها في مجال الكوميديا".

أحداث مشوقة في الحلقة الحادية عشرة من مسلسل “عقبال عندكم”

وشهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "عقبال عندكوا" تطورات مثيرة، حيث تعرضت شخصية "سامح سميح" التي يجسدها حسن الرداد، وهو طيار مدني، لكارثة في عمله بعد أن أبلغت زوجته "جيلان" (إيمي سمير غانم) أمن المطار عن وجود قنبلة في حقيبته، وذلك بسبب غيرتها الشديدة عليه وشكها في علاقته بإحدى زميلاته في العمل.

وقد تسبب هذا البلاغ الكاذب في فوضى كبيرة داخل المطار، مما أدى إلى إيقاف "سامح" عن العمل وفتح تحقيق حول الحادثة. وتستمر الأحداث في التشابك، مما يزيد من تشويق الجمهور وانتظارهم للحلقات القادمة.

موعد عرض مسلسل “عقبال عندكم” ونجومه

يُعرض مسلسل "عقبال عندكوا" يوميًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على قناة CBC، مع إعادة الحلقة في الواحدة والنصف صباحًا والحادية عشرة صباحًا من اليوم التالي.

ويشارك في العمل نخبة من النجوم، منهم محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أوس أوس، ريهام الشنواني، علاء مرسي (ضيف شرف)، خديجة أحمد فؤاد، أحمد مختار، جيلان علاء، سليمان عيد، وإبرام سمير.

قصة مسلسل “عقبال عندكم”

ويقدم المسلسل قصة مليئة بالكوميديا والمواقف الطريفة، حيث يعيد الثنائي إيمي سمير غانم وحسن الرداد تجربتهما الناجحة في تقديم شخصيات متعددة ومتنوعة، مما يذكر الجمهور بأدائهما المميز في مسلسل "عزمي وأشجان" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا في رمضان 2017.

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