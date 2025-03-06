الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حفظ التحقيقات في مصرع عامل سقط من علو بالعمرانية

مصرع شخص، فيتو
مصرع شخص، فيتو

 صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة عامل لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء وقوفه في شباك غرفته بمنطقة العمرانية، وأمرت بحفظ التحقيقات في القضية لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

 

مصرع شخص سقط من علو

 تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بسقوط شخص من علو، ما أدى إلى وفاته في الحال.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى يبلغ من العمر 40 عاما، وسقط من الطابق الرابع عقب اختلال توازنه أثناء وقوفه في شباك غرفته.

 

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة الجيزة الجيزة العمرانية قسم شرطة العمرانية أمن الجيزة

مواد متعلقة

الاستماع لأقوال صاحب سيارة ملاكي اندلعت فيها النيران بالعمرانية

ads

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب في الصاغة اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

15 صورة ترصد المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة (شاهد)

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية لتمويل توريد القمح بقيمة 500 مليون دولار

أزمة في الأهلي بعد تحديد موعد القمة فجرا

هل يلحق جراديشار بمباراة القمة؟ طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابته

سعر الفراخ اليوم،انخفاض في اسعار الفراخ اليوم الخميس 6 مارس 2025

موعد عرض أولى حلقات مسلسل “الغاوي” لـ أحمد مكى

درجات الحرارة اليوم الخميس فى مصر

منوعات

المزيد

مارفل تفاوض الفائزة بالأوسكار ميكي ماديسون للانضمام لعام الأبطال الخارقين

حريق هائل بمحطة للطاقة النووية في جنوب تايوان (فيديو)

دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الشمس بالنشاط الزلزالي على الأرض

فضيحة القرن، مقاتل يستعين بـ"توأمه" للفوز ببطولة عالمية لفنون القتال ووشم يكشفه (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 6 مارس 2025

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس في البنك المركزي

سعر جرام الذهب في الصاغة اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

أسعار الزيت اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مجموعتا التتويج والهبوط بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يمكن الاعتماد على تطبيقات الأذان للصيام في رمضان؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

رسائل خاصة من دار الإفتاء للصغار والكبار خلال شهر رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية