رمضان صبحي وماييلي يقودان بيراميدز في مواجهة المصري بالدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة المصري في إطار مباريات الدوري الممتاز.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره فريق المصري البورسعيدي في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء على استاد السويس في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة الحسم لمجموعة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز في مواجهة المصري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - طارق علاء - محمود مرعي - عبد الرحمن مجدي - محمود دونجا - أحمد توفيق - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي

وتذاع مباراة بيراميدز والمصري عبر قناة اون سبورت 1 الناقل الحصري للدوري المصري

مباراة بيراميدز والمصري

ويسعى فريق بيراميدز الي تحقيق الفوز للحفاظ على صدارة الدوري الممتاز ومجموعة التتويج التي يحتل قمتها برصيد 42 نقطة

أما المصري البورسعيدي فيأتي في الترتيب الرابع برصيد 30 نقطة والفوز يرفع رصيده إلى 33 نقطة ويقربه من الزمالك صاحب الترتيب الثالث.

إلغاء قمة الأهلي والزمالك

وانسحب النادي الأهلي من القمة 130 امس الثلاثاء وتم إلغاء مباراته أمام الزمالك في إطار منافسات الدوري المصري لعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

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