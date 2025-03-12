الأربعاء 12 مارس 2025
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أخبار مصر

إطلاق مسابقة "أهل الخير" لاختيار حملة الإطعام الأكثر تأثيرًا في رمضان

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن إطلاق مسابقة "أهل الخير" لاختيار حملة الإطعام الأكثر تأثيرًا في رمضان لهذا العام.

ودعت وزارة التضامن الاجتماعي  كل من نظّم حملة إطعام خلال الشهر الفضيل للتقدّم والمنافسة على لقب أهل الخير لهذا العام.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن الموعد النهائي للمشاركة في المسابقة هو يوم ٢٧ رمضان، وذلك من خلال الرابط التالي هنا 

 

 

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