تنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة بقنا

قاد فراج الوحش وطارق فوزي نائبي رئيس مركز قوص جنوب محافظة قنا، حملة للتصدي لتعديات على أراضي الدولة بقروية خزام لحالات تقنين مرفوضة.

وقد نجحت جهود الحملات في تنفيذ 12 قرار إزالة لحالات مستهدفة وأخرى لحالات فورية، من على مساحة 9600م تقريبًا.

لافتًا إلى أن التعديات عبارة عن عمل أسوار من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بارتفاعات مختلفة تمت ازالتها حتي مستوى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة.

مواصلة الجهود للتصدي لكافة أشكال التعديات في قنا

وتؤكد القيادات التنفيذية بالوحدة على عزمها بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية والجهات المختصة على مواصلة الجهود للتصدي لكافة أشكال التعديات وتنفيذ إزالات فورية لجميع الحالات التي يتم رصدها داخل نطاق الوحدة، بالإضافة إلى إزالة أي تشوينات معدة للبناء المخالف وتحرير محاضر لأصحابها ومصادرتها.

مشددا على رؤساء القري بعدم السماح بعودة تلك التعديات تحت أى ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقا للقانون.

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