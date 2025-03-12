الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

67 مليون يورو تنعش خزينة برشلونة بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

دوري أبطال أوروبا، رفع برشلونة الإسباني أرباحه إلى 67 مليون يورو، بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

وتأهل برشلونة إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد تجاوزه عقبة بنفيكا البرتغالي في الدور ثمن النهائي.

وارتفعت أرباح النادي الكتالوني إلى 67 مليون يورو الأمر الذي يعد في غاية الأهمية بالنسبة للبارسا بسبب أزمته الاقتصادية.

أرباح برشلونة في دوري أبطال أوروبا

وتأتي أرباح برشلونة حتى الآن كالتالي:

18.62 مليون يورو - المشاركة في دور المجموعات

13.3 مليون يورو - الفوز والتعادلات بدور المجموعات

9.6 مليون يورو -  احتلال المركز الثاني

13 مليون يورو - التأهل لدور الـ16

12.5 مليون يورو - التأهل لـ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا برشلونة بنفيكا أرباح برشلونة نهائي دوري أبطال أوروبا

مواد متعلقة

كشف حساب محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا بعد توديع ليفربول للبطولة

تشكيل آرسنال المتوقع ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة أرسنال ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام الريال في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: سنعلن عدم استكمال الدوري في هذا الموعد

بعد أزمة القمة 130، اجتماع حاسم بين وزير الرياضة ومحمود الخطيب

مجلس الأهلي يحتوي غضب كولر بعد أزمة القمة

الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بعد العيد

الفلوس مزورة، مزارع يضع محمد رمضان في موقف محرج (فيديو)

مجلس الزمالك يعقد اجتماعًا طارئًا، تعرف على السبب

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في المحافظات

أستاذ بهارفارد يكشف التوصل لعلاج جديد لمرض السكر وقرب وصوله لمصر

منوعات

المزيد

القصة الكاملة لمأساة رهائن القطار المختطف في باكستان

أم مكلومة في سوريا تشعل مواقع التواصل

وفاة إمرأة أثناء عملية تجميل بالأنف في العراق

استخدام البوق بدلًا من الطبل، عادات غريبة للسحور في إحدى قرى تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-3-2025 (آخر تحديث)

تعرف على أقل سعر لكيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار السكر اليوم الأربعاء 12-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

بعد موت شاب أثناء صلاة التراويح، باحث إسلامي: استمرار الصلاة مخالف للدين

يقول نبينا "إن لله أهلين من الناس" فمن هم؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

كيف تتخلص من التفكير الزائد والتوتر والقلق؟ روشتة نبوية من عمرو خالد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية