67 مليون يورو تنعش خزينة برشلونة بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، رفع برشلونة الإسباني أرباحه إلى 67 مليون يورو، بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

وتأهل برشلونة إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد تجاوزه عقبة بنفيكا البرتغالي في الدور ثمن النهائي.

وارتفعت أرباح النادي الكتالوني إلى 67 مليون يورو الأمر الذي يعد في غاية الأهمية بالنسبة للبارسا بسبب أزمته الاقتصادية.

أرباح برشلونة في دوري أبطال أوروبا

وتأتي أرباح برشلونة حتى الآن كالتالي:

18.62 مليون يورو - المشاركة في دور المجموعات

13.3 مليون يورو - الفوز والتعادلات بدور المجموعات

9.6 مليون يورو - احتلال المركز الثاني

13 مليون يورو - التأهل لدور الـ16

12.5 مليون يورو - التأهل لـ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.