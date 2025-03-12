محافظ قنا يشارك مائدة الإفطار الجماعي للوحدة المحلية بمدينة نقادة

شارك الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في مائدة الإفطار الجماعي التي نظمتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وذلك في أجواء تسودها المحبة والتقارب الاجتماعي، تعزيزًا لقيم التكافل والتلاحم بين العاملين.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، وياسر حماد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، إلى جانب جميع العاملين بالوحدة المحلية، وعمال النظافة والخدمات، الذين تم تكريم جهودهم خلال اللقاء.

تعزيز الروابط الاجتماعية بين العاملين

وخلال كلمته، أكد محافظ قنا على أهمية هذه اللقاءات التي تعزز الروابط الاجتماعية بين العاملين وتساهم في خلق بيئة عمل إيجابية، مشيدًا بدور كافة العاملين في تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء الخدمي بالمحافظة.

وفي ختام اللقاء، أعرب الحاضرون عن سعادتهم بهذه المبادرة الطيبة التي تعكس روح التعاون والاحترام المتبادل بين قيادات المحافظة والعاملين بها.

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