تصنيف جديد لجامعة جنوب الوادي من سيماجو الإسباني لعام 2025

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، التابعة لمحافظة قنا، عن إدراج الجامعة ضمن جامعات الفئة الثانية (Q2) في تصنيف سيماجو الإسباني لعام 2025، مما يضعها ضمن أعلى 50% من الجامعات عالميًا.

مجالات بحثية وعلمية بقنا

وأكد الدكتور عكاوي أن هذه النتائج تأتي نتيجة الدعم المتواصل من وزارة التعليم العالي وبنك المعرفة المصرى، والذي يهدف إلى الارتقاء بترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة جنوب الوادي حققت مراكز متقدمة في عدة مجالات بحثية وعلمية، حيث احتلت المركز (12) محليا في بحوث العلوم البيئية، والمركز (45) على مستوى الدول العربية، والمركز (30) في إفريقيا، والمركز (90) في الشرق الأوسط، والمركز (2237) دوليًا.

قطاع بحوث الطب البيطري

كما حققت الجامعة إنجازات بارزة في قطاع بحوث الطب البيطري، حيث جاءت في المركز (17) محليًا، والمركز (25) عربيًا، والمركز (39) في الشرق الأوسط، والمركز (25) إفريقيًا، والمركز (597) عالميًا. كما أبرز الدكتور عكاوي تميز الجامعة في تخصصات أخرى، حيث حصلت محليا على المركز (15) في علوم الحاسب، والمركز (22) في العلوم الهندسية، والمركز (26) في مجال الطاقة، بالإضافة إلى ظهورها في العديد من التخصصات العلمية الأخرى.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد وائل، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمدير التنفيذي للتصنيف الدولي بالجامعة، أن تصنيف سيماجو يعتمد على بيانات الجامعة من موقع سكوبس البحثى ويعتمد على ثلاثة مؤشرات رئيسية: الأداء البحثي بنسبة 50%، ومخرجات الابتكار بنسبة 30%، والتأثير المجتمعي بنسبة 20%، مع وجود 17 مؤشرًا فرعيًا لتقييم الأداء. وأشار إلى أن عدد المؤسسات المدرجة في التصنيف هذا العام بلغ (9756) مؤسسة، مقارنة بـ(9054) مؤسسة في العام الماضي، مما يعكس زيادة في قوة المنافسة الدولية.

وفي ختام البيان، وجه الدكتور أحمد عكاوي التهنئة لجميع منتسبي الجامعة، وحث الباحثين على مواصلة بذل الجهود في البحوث الابتكارية والتطبيقية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما قدم الشكر للجنة التصنيف الدولي بالجامعة على جهودها في ملف التصنيف الدولى.

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