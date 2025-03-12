الأربعاء 12 مارس 2025
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رياضة

تشكيل آرسنال المتوقع ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

أرسنال
أرسنال

دوري أبطال أوروبا، يستضيف آرسنال نظيره آيندهوفن، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الإمارات معقل الفريق اللندني، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

 

تشكيل أرسنال المتوقع ضد آيندهوفن 

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: إيثان نوانيري، ميكيل ميرينو، لياندرو تروسارد.

 

 

موعد مباراة أرسنال ضد آيندهوفن  


وتنطلق صافرة مباراة أرسنال أمام آيندهوفن في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء على ملعب الإمارات في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد آيندهوفن 


تمتلك شبكة قنوات “beIN SPORTS” الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا 2025، في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنقل مباراة أرسنال ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا عبر قناة “beIN Sports HD 3”.

 

ويدخل أرسنال لقاء الليلة بأريحية كبيرة في ظل فوزه بنتيجة 7-1 ذهابًا، بينما آيندهوفن على الجانب الآخر، سيواجه صعوبة كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أرسنال على ملعبه، وخاصة أن فارق الـ 6 أهداف من الصعب تعويضه، حيث بات خروج الفريق الهولندي من دوري أبطال أوروبا مؤكدًا.

 

ويلتقي الفائز من مباراة أرسنال ضد آيندهوفن مع الفائز من مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

ومن المقرر إقامة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا  ذهابًا يومي 8 و9 أبريل، وإيابًا 15 و16 من الشهر نفسه.

وكان برشلونة أول المتأهلين إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب بنفيكا البرتغالي، ثم حجز بايرن ميونخ تذكرة التأهل بعد تكرار الفوز أمام باير ليفركوزن، ثم إنتر ميلان علي حساب  فينورد.


وأخيرا ودع ليفربول البطولة بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان، بركلات الترجيح في الإياب باليوم الأول لمواجهات إياب دوري أبطال أوروبا.

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