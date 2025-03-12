الأربعاء 12 مارس 2025
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خارج الحدود

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في رفح

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن مواطنا استشهد متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي آخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48 ألفا و467 شهيدا منذ السابع من أكتوبر 2023، وذلك بعد وصول 9 شهداء إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

ورغم بدء اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل في 19 يناير الماضي، إلا أن إسرائيل تواصل استهداف الفلسطينيين بالرصاص الحي والقصف عبر مسيراتها.

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ومطلع مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، في حين تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

 

الإعلام الحكومي بغزة: بدء ظهور تداعيات جريمة منع المساعدات

 

وفي السياق ذاته قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة: بدأ ظهور تداعيات جريمة منع المساعدات وإطباق الحصار على قطاع غزة منذ 9 أيام.

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