الأربعاء 12 مارس 2025
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محافظات

تنفيذ 12 حالة إزالة تعد على أراضي أملاك الدولة في قنا

إزالة, فيتو
إزالة, فيتو

تابع الدكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا،حيث قامت الوحدة المحلية لقرية المحروسة تحت إشراف طلعت عبدالشافي رئيس القرية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية بتنفيذ ١٢ حالة إزالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بمساحة ١٣٣٨ مترا عبارة عن أسوار ومبانى بالطوب الأبيض والأسمنت.

التعدي على أراضي أملاك الدولة

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.

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