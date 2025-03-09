جوارديولا: 10 نهائيات لإنقاذ الموسم في مانشستر سيتي

قال مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا إن فريقه سيضطر إلى تحسين مستواه سريعًا إذا كان يرغب في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد خسارته 1-0 أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس السبت.

حافظ نوتنجهام فورست، مفاجأة الموسم، على المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة بعد 28 مباراة بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.



لكن مانشستر سيتي حامل اللقب قد يخرج من المراكز الأربعة الأولى إذا تمكن تشيلسي صاحب المركز الخامس من تفادي الخسارة أمام ليستر سيتي المهدد بالهبوط في ستامفورد بريدج اليوم الأحد.

10 نهائيات لإنقاذ الموسم في مانشستر سيتي

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "يتعين علينا الفوز بالمباريات وإذا لم نفز بعدد كافٍ من المباريات على التوالي لضمان التأهل، فستكون معركة. لدينا 10 مباريات متبقية وعلينا الفوز بالكثير من المباريات للتأهل. الأمر بهذه البساطة".

وتابع: "عليك تقديم أداء أفضل من أجل إيجاد طريقة. عليك إيجاد شيء ما. لن يأتي هذا من السماء. عليك فعل ذلك. عليك إيجاد شيء ما في المواقف".

وواصل: "لدينا 10 مباريات متبقية بدءًا من السبت المقبل أمام برايتون ثم فترة توقف دولي وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

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