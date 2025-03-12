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حوادث

مختل نفسيا السبب، تفاصيل إصابة مسن بطلقات نارية وشاب بآلة حادة في قنا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

كشفت الأجهزة الامنية، بمحافظة قنا، أن مختلا نفسيًا أقدم على اقتحام منزل شاب وقام بطعنه بسكين والشاب يطلق النار عليه ويصيبه فى ساقه اليوم الأربعاء، في قرية السمطا، مركز دشنا،  محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة دشنا، بإصابة شخص بطلق ناري وشاب بطعنات آلة حادة في قرية السمطا، التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث

وبعد الفحص تبين إصابة ش.ع.خ، 68 عامً  بطلق ناري بالساق اليمنى، مختل نفسيًا اقتحم منزل المصاب الثاني ص، يبلغ من العمر 30 عامًا، بآلة حادة سكين، وطعنه، لذلك أعاد بإطلاق أعيرة نارية عليه فأصيب في ساقه.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث الجنائية بسرعة التحريات وكشف ملابسات الحادث.

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