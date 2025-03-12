مسلسلات رمضان 2025، تعرف على موعد انتهاء تصوير مسلسل "سيد الناس"

يعكف أبطال مسلسل “سيد الناس”، على تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل، والذي يشارك حاليًا في موسم دراما رمضان.

وكشف مصدر من داخل المسلسل أنه سوف يتم الانتهاء من تصوير المسلسل خلال أسبوع من الآن، حيث ما زالت هناك عدد من المشاهد الداخلية والخارجية التي يتم تصويرها داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، هذا بجانب عمليات المونتاج الخاصة بالعمل، التي سوف تستمر حتى نهاية شهر رمضان.

شهدت الحلقة 12 من مسلسل سيد الناس والذي يقوم ببطولته عمرو سعد أحداثا مثيرة.

الحلقة 12 من مسلسل سيد الناس

وبدأت الحلقة، بقيام رجال الجارحي “عمرو سعد” بخطف “فتحية” إنجي المقدم، قبل محاولة قتلها لشقيقه “مجدي” أحمد فهيم انتقامًا منه بعدما قتل جميع أسرته.

ويقوم عمرو سعد بحبس فتحية “إنجي المقدم” من جديد في منزل بعيد بعد خطفها وفي مشهد مؤثر لإنجي المقدم ظلت تصرخ بأعلي صوتها وتطلب من عمرو سعد أنه يطلق صراحها لكنه لم يهتم بأمرها.

وتتوالى الأحداث، وتحاول ابنة أحمد فهيم في مساوة ابن عمها “أدهم” نجل عمرو سعد بعد أزمته العاطفية وتقوم بإحتضانه حصن عفوي وفي هذخ اللحظة تقوم أحدي خدمات المنزل بتصوريهم وتخبر “اعتماد” زوجة أب عمرو سعد بما الذي جري وتطلب منها إرسال الصورة، لها لكي تتمكن في أمساك ذلة على نجل عمرو سعد.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى واحمد رزق واحمد زاهر وأحمد فهيم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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