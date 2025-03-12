الأربعاء 12 مارس 2025
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أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع شركة هاربور انيرجي سبل التعاون المشترك

بدوي خلال اللقاء،فيتو
بدوي خلال اللقاء،فيتو

على هامش المشاركة في مؤتمر 2025 CeraWeek  العالمي للطاقة بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بالسيدة  ليندا كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "هاربور إنيرجي" البريطانية، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال البحث والاستكشاف ومتابعة خطط زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق امتياز الشركة في مصر.

ناقش الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات بشأن أنشطة الحفر الناجحة مؤخرا بالبحر المتوسط شمال الإسكندرية التي تستثمر فيها الشركة في مصر كشريك  لشركة بريتش بتروليوم المُشغل الرئيسي    وكذلك التأكيد على أهمية الإسراع في عمليات التنمية للاكتشافات الجديدة وسرعة ربطها على التسهيلات القائمة بما يخفض من تكاليف الإنتاج ويقلل من زمن وضع الآبار على الإنتاج لتحقيق الاستفادة المثلى في دعم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، كما تم استعراض أعمال تنمية وزيادة إنتاج الغاز الناجحة في حقل ريفين بالبحر المتوسط بالشراكة أيضا مع بريتش بتروليوم.

زيادة حجم استثماراتها بمصر 

 

وتناول اللقاء اهتمام الشركة بزيادة حجم استثماراتها في مصر، بما يتماشى مع إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

من ناحية أخرى، أشاد المهندس كريم بدوي بالعلاقة الاستراتيجية مع شركة "هاربور إنرجي"، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بتقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين والشركاء الدوليين من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة وتسهيل الإجراءات الداعمة لزيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الثروات البترولية والغازية وفق علاقات متوازنة تحقق المصالح المشتركة، وتطلعه إلى تعظيم شركة "هاربور" لأعمالها في قطاع الاستكشاف وتنمية الحقول في مصر.

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