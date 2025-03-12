الأربعاء 12 مارس 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يخطط لإنشاء مواقع عسكرية على قمة جبل الشيخ السوري

جبل الشيخ،فيتو
جبل الشيخ،فيتو

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء عن عزم الاحتلال إنشاء موقعين عسكريين على قمة جبل الشيخ جنوب غرب سوريا، بذريعة أن عمالا من القرى الدرزية سيبدأون العمل في الجولان.

وأوضحت الإذاعة أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يغادر جبل الشيخ السوري حتى إشعار آخر، بل على العكس، فقد تم إنشاء موقعين جديدين له على قمة الجبل".

وأضافت أن "أحد المواقع تم العثور عليه مهجورا من قبل القوات السورية ودخله جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن".

وفيما يتعلق بالقوات الدولية، قالت الإذاعة إن "قوة من نيبال موجودة في موقع تابع للأمم المتحدة، لكنها لا تتدخل في أي احتكاك مع الاحتلال الإسرائيلي".

كما زعمت الإذاعة أن المنطقة التي يسيطر عليها الاحتلاب الإسرائيلي حاليا كانت مسرحا لعمليات تهريب الأسلحة من سوريا إلى حزب الله اللبناني، مشيرة إلى أن المنطقة تهيمن على الحدود السورية اللبنانية.

وأكدت الإذاعة أن الاحتلال الإسرائيلي "يحتفظ بشريط أمني يبلغ عرضه 15 كيلومترا في بعض المناطق جنوب سوريا، ويستحوذ على أكثر من 40 ألف سوري داخل المنطقة العازلة السورية".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في وقت سابق، أن "إسرائيل تسعى إلى تشكيل واقع جديد في مناطق بجنوب سوريا، من خلال إقامة منظومة دفاعية في ثلاث مناطق جغرافية".

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