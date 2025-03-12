جلسة استماع بالأعلى للإعلام للممثل القانوني لقناة "صدى البلد" بشأن مخالفات "الماتش"

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني لقناة "صدى البلد" الفضائية، لعقد جلسة استماع يوم الأحد الموافق 16 مارس الجاري، بشأن ما تم رصده من مخالفات للضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس، خلال حلقة برنامج "الماتش" المذاعة مساء يوم 11 مارس الجاري، والذي يقدمه إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق.

برنامج الماتش

وجاء ذلك بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد، والشكوى الواردة من نادي "بيراميدز"، وما أوصت به لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.

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