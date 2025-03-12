الأربعاء 12 مارس 2025
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محافظات

ضبط 2100 عبوة ألعاب نارية في حملة تفتيشية بقنا

فيتو
فيتو

يتابع سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ابوشت، شمال محافظة قنا،أعمال  حملات مكافحة ومصادرة الالعاب النارية بشوارع مدينة أبوتشت.

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على أمن  الشارع والسلامة المواطن  بتوجيهات من خالد عبدالحليم محافظ قنا،وظلت الحملات التفتيشية مستمرة فى  على الالعاب النارية بشوارع المدينة،حيث تم ضبط ٢١٠٠ عبوة جديدة.

محاسبة المخالفين من التجار فى قنا

شارك فى الحملة عاطف عيسى نائب رئيس المركز،ومحمد حمدى مدير المتابعة،وعامر هاشم مدير الازمات 
إدارة التموين بأبوتشت بقيادة احمد عبدالله عثمان.

أكد  رئيس المركز على استمرارية الحملات ومحاسبة المخالفين من التجار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعدم التهاون فى تنفيذ القانون،ومازال العمل مستمر.

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