مسعف وسائق يسلمان مبلغا ماليا لصاحبة إثر حادث انقلاب سيارة بقنا

عثر مسعف وسائق، بمرفق إسعاف قنا، اليوم الأربعاء، على مبلغ مالي كبير، في حادث مروري، وقاموا بتسليم المبلغ لصاحبه بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تسليم الامانة لاصحابها في قنا

وعثر عبود رفاعي، وماهر عبد الواحد، على 227 ألفا و700 جنيه في حادث انقلاب سيارة بقرية البطحة بنجع حمادى، وقاما بتسليمه للشرطة ثم تسليمه لصاحبه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا، من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، بانقلاب سيارة نصف نقل بالقرب من قرية البطحة بنجع حمادى.

وأسفر ذلك عن إصابة قائد السيارة، والعثور على مبلغ مالي، تم تسليمه لصاحبه، بعد نقله إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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