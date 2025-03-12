الأربعاء 12 مارس 2025
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حوادث

طالبة تنهي حياتها داخل دار مغتربات في روض الفرج

جثة، فيتو
جثة، فيتو

أقدمت طالبة في العقد الثاني من عمرها على إنهاء حياتها شنقا داخل دار مغتربات بمنطقة روض الفرج بسبب مرورها بأزمة نفسية سيئة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


انتحار طالبة روض الفرج
وكان قسم شرطة روض الفرج قد تلقى بلاغا من مسؤولي دار مغتربات بدائرة القسم يفيد بالعثور على جثة طالبة معلقة في الشباك وملفوف حول عنقها إيشارب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طالبة بمعهد زراعي في العقد الثاني من عمرها مشنوقة ومعلقة فى الشباك وملفوف حلول حنقها إشارب، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن الطالبة أقدمت على إنهاء حياتها شنقا بسبب مرورها بأزمة نفسية سيئة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحذير الأزهر من الانتحار
وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

كما قال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

 

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