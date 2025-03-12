مدبولي: تطوير وسط البلد مع الحفاظ على الطابع المعماري.. وهذا موعد إطلاق المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطوير منطقة وسط البلد سيتم وفق رؤية تحافظ على طابعها المعماري والعمراني الفريد، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على تنفيذ مشروعات التطوير بما يتماشى مع القيمة التاريخية لهذه المنطقة، مع تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال العام المالي المقبل، وذلك في إطار استكمال جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى والمراكز المستهدفة، وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تعكس استقرار الاحتياطيات الدولارية، ما يسهم في دعم استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

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