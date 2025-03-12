الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بعد العيد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بإطلاق مشروع إسكان جديد يتضمن طرح 400 ألف وحدة سكنية عقب عيد الفطر، في خطوة تعكس جهود الدولة المستمرة لتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع وتعزيز التنمية العمرانية.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الرئيس اجتمع مع وزير الإسكان لمتابعة تفاصيل المشروع، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل العمل على تنفيذ خططها لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم، ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد عدة اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجاري، شملت لقاءً مع وزير السياحة والآثار لمراجعة آخر الاستعدادات الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أبرز المشروعات الثقافية والسياحية على المستوى العالمي.

كما شدد مدبولي على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر ستظل داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تحيد عن موقفها التاريخي في هذا الشأن.

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