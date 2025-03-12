رئيس الوزراء: نستهدف خفض التضخم إلى 10%

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى إلى خفض معدل التضخم ليصل إلى 10%، مشيرًا إلى أن التراجع الحالي لمعدل التضخم إلى 12%، وفقًا للأرقام الرسمية المعلنة هذا الأسبوع، يعكس اقتراب الدولة من تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، أوضح رئيس الوزراء أنه سيعقد اجتماعًا مع محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، لبحث أسعار الفائدة في ضوء انخفاض معدلات التضخم، إضافة إلى مناقشة حجم السيولة الدولارية في البلاد، مؤكدًا أن الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية قوية، وأن القطاع المالي يتمتع بملاءة مالية مستقرة.

كما أشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي إلى أن أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الخضراوات والفواكه، تشهد استقرارًا ملحوظًا، مما يعكس نجاح جهود الحكومة في ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين.

وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء عن موافقة صندوق النقد الدولي على التعديلات التي طلبها الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاق الحكومة مع الصندوق، معتبرًا ذلك خطوة هامة ضمن التعاون المستمر مع المؤسسات المالية الدولية، مشيرًا إلى أن مصر ستحصل على تمويل الاستدامة والصلابة من صندوق النقد الدولي.

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