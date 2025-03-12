الأربعاء 12 مارس 2025
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محافظات

الكشف على 500 مواطن خلال قافلة طبية فى سوهاج

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن قافلة طبية داخلية بالوحدة الصحية بالفراسية التابعة لإدارة الصحة ساقلتة في تخصصات: باطنة، عظام، نساء، تنظيم أسرة، أسنان مجانية استهدفت القري الاكثر احتياجًا لتلك الخدمات.

واضاف دويدار فى تصريحاته، أنه تم توقيع الكشف الطبي على ٥٠٠ مواطن وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية في إطار اهتمام الدولة بتوفير خدمة طبية للمواطنين وتيسيرا عليهم.

 

ووفى نهاية القافلة قام فريق الثقافة الصحية بالإدارة بعمل توعية لأكثر من 250 شخص في المواضيع المختلفة التي تتعلق بالصحة العامة وبتوجهاتا من اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل الوزارة الصحة بسوهاج وتحت إشراف الادارة الصحية بساقلتة.

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