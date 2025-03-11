الثلاثاء 11 مارس 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يستمع لشكاوى المواطنين ويوجه بحلها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 عقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي، والذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بمقر ديوان عام المحافظة، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم بحضور  اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء  أحمد السايس السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الجهات التنفيذية بالمحافظة.

شهد اللقاء توافد عدد كبير من المواطنين من مختلف المراكز والقرى لعرض طلباتهم والقضايا والمشكلات التي تواجههم، حيث تنوعت طلباتهم بين توفير فرص عمل في القطاع الخاص، وتلقي العلاج على نفقة الدولة، والحصول على مساعدات اجتماعية، ومعاشات "تكافل وكرامة"، إلى جانب طلبات تخص إقامة أكشاك، وتوفير وحدات سكنية، ودعم ذوي الإعاقة، فضلًا عن تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

 

في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم

وأكد محافظ سوهاج التزام المحافظة بتلبية مطالب المواطنين بشكل فوري، موجها بالعمل بكل جدية على متابعة الحالات مع الجهات المختصة للدراسة واتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيرا إلى تكليف جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بعقد اللقاء الجماهيري يوم الاثنين من كل أسبوع بشكل دوري بمقر وحداتهم المحلية لتلبية احتياجات المواطنين.

 

وأشار إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في الأجهزة التنفيذية، من خلال العمل الميداني وتوفير حلول سريعة وفعالة لمطالبهم، مؤكدا على الاهتمام الكبير بتطلعات المواطنين، والسعي جاهدا لتحقيق التنمية المستدامة، والإرتقاء بمستوى المعيشة للمواطن السوهاجي.

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